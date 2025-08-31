Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 08:33

500 огнеборцев и авиация: Смертельный лесной пожар в Геленджике потушили спустя 4 дня

Пожар в Геленджике полностью потушили после привлечения Ил-76 и двух Ми-8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Пожар в Геленджике, охвативший десятки гектаров леса, полностью потушили спустя 4 дня после привлечения самолёта Ил-76 и двух вертолётов Ми-8. Об этом сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и региональное ГУ МЧС.

«В течение четырёх дней более 500 человек боролись с огнём. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолёты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолёта Ми-8», — написал чиновник.

В числе огнеборцев были сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтёры.

К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт Ил-76
К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт Ил-76

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике и его окрестностях достигла 41,5 гектара. С 28 по 29 августа там было ликвидировано 95 очагов возгорания, два человека погибли. В регионе сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, действует особый противопожарный режим.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • лесныепожары
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar