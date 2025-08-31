500 огнеборцев и авиация: Смертельный лесной пожар в Геленджике потушили спустя 4 дня
Пожар в Геленджике полностью потушили после привлечения Ил-76 и двух Ми-8
Пожар в Геленджике, охвативший десятки гектаров леса, полностью потушили спустя 4 дня после привлечения самолёта Ил-76 и двух вертолётов Ми-8. Об этом сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и региональное ГУ МЧС.
«В течение четырёх дней более 500 человек боролись с огнём. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолёты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолёта Ми-8», — написал чиновник.
В числе огнеборцев были сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтёры.
Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике и его окрестностях достигла 41,5 гектара. С 28 по 29 августа там было ликвидировано 95 очагов возгорания, два человека погибли. В регионе сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, действует особый противопожарный режим.