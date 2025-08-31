500 огнеборцев и авиация: Смертельный лесной пожар в Геленджике потушили спустя 4 дня

Пожар в Геленджике, охвативший десятки гектаров леса, полностью потушили спустя 4 дня после привлечения самолёта Ил-76 и двух вертолётов Ми-8. Об этом сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и региональное ГУ МЧС.

«В течение четырёх дней более 500 человек боролись с огнём. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолёты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолёта Ми-8», — написал чиновник.

В числе огнеборцев были сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтёры.