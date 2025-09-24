В Тольятти в многоквартирном доме произошёл взрыв газа, эвакуированы 80 человек

В многоквартирном доме в Тольятти произошёл взрыв газа, не повлёкший за собой возгорания. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 15 детей, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Согласно информации ведомства, сообщение о взрыве в квартире на пятом этаже дома № 50 по улице Победы в Центральном районе Тольятти поступило в 01:43 по местному времени.

«В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — сказано в заявлении главк МЧС по региону. В ведомстве добавили, что причина устанавливается.

