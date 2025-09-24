В столице Норвегии прогремел мощный взрыв

На улице Пилестредет в Осло произошёл мощный взрыв. О случившемся проинформировала местная газета Dagsavisen, ссылаясь на данные городской полиции.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в окрестностях места происшествия всё ещё могут находиться другие взрывные устройства. В целях безопасности полиция рекомендовала жителям близлежащих домов держаться подальше от окон.

Согласно информации издания, на месте происшествия было обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых уже сдетонировало. Полиция задержала одного подозреваемого. Стражи порядка полагают, что инцидент может быть связан с деятельностью криминальных группировок.

Напомним, вечером 22 сентября над военным объектом в Осло были замечены беспилотные летательные аппараты, в связи с чем военнослужащие подняли тревогу. Вскоре после обнаружения дронов в городе провели полицейскую операцию, в результате которой были задержаны два гражданина Сингапура.