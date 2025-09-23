На северо-западе Москвы прогремел взрыв рядом с жилым домом

В московском районе Куркино произошёл сильный хлопок. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, ЧП случилось рядом с жилым зданием на Соловьиной Роще.

Предварительно, причиной инцидента могла стать детонация неизвестного предмета. На месте работают экстренные службы, а прилегающую территорию оцепили. На данный момент нет данных о пострадавших или каких-либо серьёзных разрушениях.