МЧС: Пожар в Новосибирском зоопарке ликвидировали, он откроется уже в среду

В Новосибирске ликвидировали крупный пожар, произошедший ночью на территории зоопарка. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, погибли пять животных, 24 спасены.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своём Telegram-канале, что зоопарк возобновит работу уже в среду.

«Завтра (в среду. — Прим. Life.ru) Новосибирский зоопарк открыт для посещения», — написал градоначальник.

Власти города проведут совещание для обсуждения дальнейшей работы зоопарка и восстановления пострадавшей инфраструктуры. Мэр подчеркнул, что администрация окажет всестороннюю поддержку. Причины возгорания устанавливаются специалистами МЧС и правоохранительными органами. Кудрявцев отметил, что сотрудники зоопарка проявили героизм, они вместе с пожарными помогали спасать животных из огня и сейчас обеспечивают им необходимый уход.

Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил гибель пяти животных: коровы, шотландского быка, двух лам и одной альпаки. Постройки повреждены огнём, ведётся разбор завалов и установка нового ограждения. Спасённым животным ничего не угрожает, для них созданы все необходимые условия.

Ранее сообщалось, что на территории Новосибирского зоопарка произошёл пожар. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС, уточнив, что огнём были охвачены два здания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации пожара были задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники. До прибытия основных сил пожарным удалось эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.