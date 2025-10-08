Под Курганом пьяный парень после ссоры с любовницей заживо сжёг её мать и двух детей
Место происшествия. Обложка © VK / СУ СК России по Курганской области
В Курганской области возбуждено уголовное дело после поджога жилого дома, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Работа экстренных служб на пожарище. Видео © VK / СУ СК России по Курганской области
По версии следствия, 24-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с 29-летней сожительницей облил бензином и поджёг дом в деревне Смолина Шатровского муниципального округа. В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения и двое несовершеннолетних внуков, ещё один ребёнок с травмами был госпитализирован.
Каргапольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом). Подозреваемого задержал участковый, с ним работают следователи, а следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование находится на особом контроле прокуратуры. Областная комиссия по делам несовершеннолетних, представители департамента социальной политики региона выехали в Шатровский округ, где произошла трагедия. Органы опеки и попечительства решают вопрос по определению дальнейшего места жительства девочки и пострадавшего мальчика. Детям окажут психологическую помощь.
Ранее похожий случай произошёл в немецком Мюнхене — семейный конфликт накалился до такой степени, что стал причиной пожара. Экстренные службы нашли на месте происшествия обгоревшего мужчину, которые позже умер. Ещё один человек числится пропавшим. Силовики полагают, что местный житель поссорился с родителями и подорвал их дом.
