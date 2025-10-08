Под Курганом пьяный парень после ссоры с любовницей заживо сжёг её мать и двух детей

В Курганской области возбуждено уголовное дело после поджога жилого дома, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Работа экстренных служб на пожарище. Видео © VK / СУ СК России по Курганской области

По версии следствия, 24-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с 29-летней сожительницей облил бензином и поджёг дом в деревне Смолина Шатровского муниципального округа. В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения и двое несовершеннолетних внуков, ещё один ребёнок с травмами был госпитализирован.

Каргапольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом). Подозреваемого задержал участковый, с ним работают следователи, а следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование находится на особом контроле прокуратуры. Областная комиссия по делам несовершеннолетних, представители департамента социальной политики региона выехали в Шатровский округ, где произошла трагедия. Органы опеки и попечительства решают вопрос по определению дальнейшего места жительства девочки и пострадавшего мальчика. Детям окажут психологическую помощь.