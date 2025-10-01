Вынесли сор из избы: Семейная ссора стала причиной поджога дома и стрельбы в Мюнхене

Полиция Мюнхена заявила, что пожар в жилом доме в северной части города возник в ходе семейной ссоры. На месте был обнаружен пострадавший, который впоследствии скончался. Ещё одного человека до сих пор не нашли, но правоохранители считают, что он не опасен. Об этом заявила пресс-служба мюнхенской полиции в соцсети Х.

Сотрудники полиции также нашли в здании мины-ловушки. Пришлось звать на помощь сапёров. Сейчас на месте работают многочисленные оперативники.

Правоохранители проверяют возможные связи этого происшествия с другими местами в Мюнхене. К примеру, со станцией метро «Терезиенвизе», где проходит «Октоберфест». Из-за этого площадка до сих пор не открылась.

Ранее в северной части Мюнхена раздались несколько взрывов и звуки стрельбы. Полиция оцепила район и порекомендовала жителям обходить участок стороной. Тогда считалось, что причиной мог стать бытовой конфликт, в ходе которого местный житель подорвал дом своих родителей.