В Мюнхене прогремела серия взрывов под звуки стрельбы, полиция обратилась к немцам
Bild: На севере Мюнхена прогремело несколько взрывов, есть один погибший
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook
Утром 1 октября в северной части Мюнхена по адресу Лерхенауэр‑штрассе прогремело несколько взрывов, сообщает Bild. Туда быстро примчались экстренные службы.
Полиция оперативно оцепила место происшествия и рекомендовала жителям и водителям по возможности объезжать этот участок. Очевидцы утверждали, что на фоне взрывов также раздавались выстрелы — детали пока остаются неясными.
На месте обнаружили мёртвого мужчину, ещё один был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Точные причины и ход событий устанавливаются; по данным некоторых источников, рассматривается версия бытового конфликта. Житель Мюнхена, предварительно, взорвал дом своих родителей на улице Лерхенауэер, после чего вспыхнул пожар. Он погиб. В полиции призывают граждан к спокойствию.
«На данный момент нет никаких признаков опасности для населения», — заявила представитель мюнхенской полиции порталу t-online.
Недавно Life.ru рассказывал о взрыве, который прогремел на фабрике в английском городе Суиндон. Ударная волна от него распространилась на несколько десятков соседних зданий. Во многих домах пропало электричество, а полиции пришлось устроить эвакуацию.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.