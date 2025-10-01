В Мюнхене прогремела серия взрывов под звуки стрельбы, полиция обратилась к немцам

Утром 1 октября в северной части Мюнхена по адресу Лерхенауэр‑штрассе прогремело несколько взрывов, сообщает Bild. Туда быстро примчались экстренные службы.

Полиция оперативно оцепила место происшествия и рекомендовала жителям и водителям по возможности объезжать этот участок. Очевидцы утверждали, что на фоне взрывов также раздавались выстрелы — детали пока остаются неясными.

На месте обнаружили мёртвого мужчину, ещё один был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Точные причины и ход событий устанавливаются; по данным некоторых источников, рассматривается версия бытового конфликта. Житель Мюнхена, предварительно, взорвал дом своих родителей на улице Лерхенауэер, после чего вспыхнул пожар. Он погиб. В полиции призывают граждан к спокойствию.

«На данный момент нет никаких признаков опасности для населения», — заявила представитель мюнхенской полиции порталу t-online.

