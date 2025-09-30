Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 10:44

В Польше задержали Владимира З., причастного к диверсии на «Северных потоках»

RMF FM: В Польше задержали украинца, причастного к взрыву на Северном потоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

В Польше задержан гражданин Украины Владимир З., которого Германия подозревает в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Украинец является инструктором по дайвингу. По версии немецких властей, именно он напрямую участвовал в подрыве газопровода: он вышел в море на яхте, погрузился и разместил заряды на трубе.

Лысый и с усами: Появилось фото украинца, который участвовал в подрыве «Северных потоков»
Лысый и с усами: Появилось фото украинца, который участвовал в подрыве «Северных потоков»

Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». При этом называлось другое имя. Суд постановил экстрадировать его в Германию. Немецкое следствие считает, что всего в диверсии участвовала группа из семи человек: шкипер, координатор, взрывник и четверо водолазов, которые добрались до объекта на яхте «Андромеда». Подрыв ниток газопровода произошёл в сентябре 2022 года.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Северный поток – 2
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar