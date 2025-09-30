В Польше задержали Владимира З., причастного к диверсии на «Северных потоках»
В Польше задержан гражданин Украины Владимир З., которого Германия подозревает в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Украинец является инструктором по дайвингу. По версии немецких властей, именно он напрямую участвовал в подрыве газопровода: он вышел в море на яхте, погрузился и разместил заряды на трубе.
Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». При этом называлось другое имя. Суд постановил экстрадировать его в Германию. Немецкое следствие считает, что всего в диверсии участвовала группа из семи человек: шкипер, координатор, взрывник и четверо водолазов, которые добрались до объекта на яхте «Андромеда». Подрыв ниток газопровода произошёл в сентябре 2022 года.
