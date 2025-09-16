Подозреваемого в подрыве Северных потоков украинца экстрадируют в Германию

«Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в причастности в атаке на газопровод «Северный поток» в 2022 году», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина прибыл в страну на отдых в сопровождении семьи. По данным СМИ, проходил службу в СБУ, а в Вооружённых силах Украины был в звании капитана. Россия, однако, подвергла критике версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.