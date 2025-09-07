Патрушев разнёс нелепую версию о подрыве «Северных потоков» украинскими дайверами
Патрушев усомнился в причастности украинцев к подрыву Северных потоков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Версия о причастности граждан Украины к подрыву газопроводов «Северный поток» вызывает серьёзные сомнения. Такие выводы озвучил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы», — сказал он в колонке для «Коммерсанта».
Патрушев отметил, что подобные детали операций зачастую становятся известны общественности благодаря нелепым вбросам в прессу. Он добавил, что если отмести версию о некомпетентности немецких спецслужб, выходит, что диверсия была подготовлена и проведена высокопрофессиональными специалистами из спецслужб Североатлантического альянса.
Напомним, подозреваемого в организации операции по подрыву «Северных потоков» украинца по запросу прокуратуры ФРГ задержали правоохранители Италии, куда мужчина приехал отдыхать вместе с семьёй. The Wall Street Journal утверждает, что он — бывший капитан ВС Украины, а также служил в СБУ. Кстати, на днях в МИД Германии наконец-то пришли к выводу, что диверсия на трубопроводах была терактом.