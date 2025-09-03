Покрывают Киев: В бундестаге обвинили ФРГ в сговоре по делу о подрыве «Северных потоков»
Берлин должен потребовать компенсацию с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако власти Германии на это не пойдут. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
По словам депутата, федеральное правительство Германии продолжает поддерживать Украину «любой ценой» и не намерено переквалифицировать диверсию в террористический акт.
«В таком случае от виновной стороны следовало бы требовать компенсации», — сказал парламентарий в интервью «РБК».
Котре также пожаловался, что представители правительства ФРГ отказываются предоставлять парламенту дополнительную информацию о ходе расследования, ссылаясь на национальные интересы. Он отметил, что немецкие ВМС прибыли на место ЧП слишком поздно и без необходимого оборудования, а также указал на отсутствие взаимодействия с Данией, Швецией и США.
Напомним, в августе в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова. Он отставной капитан Вооружённых сил Украины и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Кузнецов стал ключевым подозреваемым в деле о подрыве газопроводов. Европейский ордер на арест указывает на то, что мужчина являлся руководителем операции. Согласно документу, Кузнецов совместно с другими лицами не позднее 8 сентября 2022 года отправился из порта Вик на острове Рюген на парусной яхте «Андромеда». Вместе с другими участниками операции он установил как минимум четыре взрывных устройства на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».