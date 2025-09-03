Берлин должен потребовать компенсацию с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако власти Германии на это не пойдут. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По словам депутата, федеральное правительство Германии продолжает поддерживать Украину «любой ценой» и не намерено переквалифицировать диверсию в террористический акт.

«В таком случае от виновной стороны следовало бы требовать компенсации», — сказал парламентарий в интервью «РБК».

Котре также пожаловался, что представители правительства ФРГ отказываются предоставлять парламенту дополнительную информацию о ходе расследования, ссылаясь на национальные интересы. Он отметил, что немецкие ВМС прибыли на место ЧП слишком поздно и без необходимого оборудования, а также указал на отсутствие взаимодействия с Данией, Швецией и США.