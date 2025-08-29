Захарова призвала распустить НАТО из-за бредовой версии о подрыве «Северных потоков»
Обложка © Telegram / МИД России
Если версия о том, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён дайверами, окажется верной, то это свидетельствует о профнепригодности НАТО, и альянс следует распустить. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, складывается «интересная картина», которую пытаются навязать общественности.
«Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев <…> трубу, причём так аккуратно, что был не тронут один из четырёх существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности», — сказала дипломат в ходе брифинга.
По мнению Захаровой, задержание диверсантов накануне годовщины теракта является попыткой отвлечь внимание, так как не раскрывает заказчиков и организаторов подрыва. Она также считает несостоятельными попытки приписать столь масштабный подрыв любителям-дайверам и скрыть следы, ведущие к западным спецслужбам. Представитель МИД подчеркнула, что такое легкомысленное отношение к крупному теракту в Европе фактически поощряет дальнейшую террористическую деятельность.
Как сообщалось ранее, гражданин Украины был задержан в Италии, куда он приехал с семьёй на отдых, по запросу прокуратуры Германии. Согласно данным издания The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов — это бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Считается, что он и другие военнослужащие были наняты для осуществления диверсионной атаки на газопроводы «Северный поток».