Одной из ключевых фигур в диверсии на газопроводах «Северный поток» могла быть украинская спортсменка Валерия Чернышова, являющаяся рекордсменкой по глубоководным погружениям. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные расследования зарубежных СМИ.

Согласно имеющейся информации, в период с 2006 по 2009 год Валерия занимала должность инструктора по дайвингу. Конкретное место работы не указано. На одной из страниц также размещено фото, где она запечатлена с флагом «Dive Team Kiev UA». Этот клуб организовывал дайвинг-туры в Крым и Египет.

Как стало известно, группа из семи украинских граждан, включая четырёх водолазов, подрывника и капитана использовала яхту «Андромеда» для доставки взрывчатки на 80-метровую глубину. На судне обнаружены следы взрывчатых веществ (октоген и гексоген), совпадающие с образцами с места взрыва, а также биологические образцы подозреваемых.