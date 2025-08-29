Мессенджер MAX
29 августа, 09:11

Украинская дайверша подозревается в причастности к подрыву Северных потоков

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Валерия Чернышева

Одной из ключевых фигур в диверсии на газопроводах «Северный поток» могла быть украинская спортсменка Валерия Чернышова, являющаяся рекордсменкой по глубоководным погружениям. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные расследования зарубежных СМИ.

Согласно имеющейся информации, в период с 2006 по 2009 год Валерия занимала должность инструктора по дайвингу. Конкретное место работы не указано. На одной из страниц также размещено фото, где она запечатлена с флагом «Dive Team Kiev UA». Этот клуб организовывал дайвинг-туры в Крым и Египет.

Как стало известно, группа из семи украинских граждан, включая четырёх водолазов, подрывника и капитана использовала яхту «Андромеда» для доставки взрывчатки на 80-метровую глубину. На судне обнаружены следы взрывчатых веществ (октоген и гексоген), совпадающие с образцами с места взрыва, а также биологические образцы подозреваемых.

Примечательно, что Чернышова, ранее публично заявлявшая о готовности защищать Украину «любым способом», полностью исчезла из социальных сетей в сентябре 2022 года, что совпадает с периодом совершения диверсии. Её профессиональные навыки могли быть использованы для реализации сложной подводной операции.

Немецкое расследование связало подрыв «Северных потоков» с ВСУ
Как сообщалось ранее, гражданин Украины был задержан в Италии, куда он приехал с семьёй на отдых, по запросу прокуратуры Германии. Согласно данным издания The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов — это бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Считается, что он и другие военнослужащие были наняты для осуществления диверсии в мае 2022 года.

