По данным The Wall Street Journal, он отставной капитан Вооружённых сил Украины (ВСУ) и бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Кузнецов стал ключевым подозреваемым в деле о подрыве газопроводов. Его биография, связывающая военные и разведывательные структуры Украины, играет важную роль в расследовании европейских правоохранителей.

Диверсию на газопроводах «Северный поток» утроили 26 сентября 2022 года. Россия не получила доступ к расследованию этих событий. Германия указывает на «украинского дайвера», как на предполагаемого виновного. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на спецслужбы США. Он добавил, что в Европейском Союзе знают правду, но намеренно её игнорируют. Сегодня выяснилось, что задержали украинца, обвиняемого в подрывах, во время его отдыха в Италии.