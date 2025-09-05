Мессенджер MAX
5 сентября, 09:33

Глава МИД ФРГ назвал терактом подрыв «Северных потоков»

Глава МИД Германии Вадефуль: Подрыв Северных потоков является актом террора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Подрыв «Северных потоков» является актом терроризма, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что полностью полагается на немецкую систему правосудия в установлении виновных и их привлечении к ответственности.

«Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведётся расследование», — сказал министр в ответ на вопрос о расследовании подрывов и причастности Украины к взрыву.

Покрывают Киев: В бундестаге обвинили ФРГ в сговоре по делу о подрыве «Северных потоков»

Как сообщалось ранее, гражданин Украины был задержан в Италии, куда он приехал с семьёй на отдых, по запросу прокуратуры Германии. Согласно данным издания The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов — это бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Считается, что он и другие военнослужащие были наняты для осуществления диверсионной атаки на газопроводы «Северный поток».

