Глава МИД ФРГ назвал терактом подрыв «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» является актом терроризма, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что полностью полагается на немецкую систему правосудия в установлении виновных и их привлечении к ответственности.

«Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведётся расследование», — сказал министр в ответ на вопрос о расследовании подрывов и причастности Украины к взрыву.