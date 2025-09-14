Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 06:38

Смерти в спецназе: Рассекречена роль Польши в подрыве «Северных потоков»

Польский судья Шмидт обвинил Варшаву в участии в подрыве Северных потоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Польша может быть причастна к подрыву «Северных потоков», что подтверждают подозрительные смерти нескольких военнослужащих из военно-морского спецназа Formoza. В этом уверен бывший судья Административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт, получивший в Белоруссии политическое убежище.

«Есть большая вероятность, что Польша причастна к террористическому акту, связанному с «Северными потоками». Поскольку Польша имеет специальное подразделение, которое занимается диверсионными операциями в морях и океанах», — отметил собеседник NEWS.ru.

В Германии объявили Залужного руководителем операции по подрыву «Северных потоков»
В Германии объявили Залужного руководителем операции по подрыву «Северных потоков»

Шмидт уточнил, что за последние полтора года при странных обстоятельствах погибли шесть или семь военнослужащих высокого ранга из этого спецназа. Смерти при этом были очень необычными, однако прокуратура квалифицировала их как самоубийства. В качестве примера он привёл случай, когда офицер якобы сначала убил членов своей семьи, включая детей, а затем покончил с собой. По мнению Шмидта, это «похоже на классическое заметание следов», то есть диверсантов, участвовавших в подрыве газопровода, просто устранили.

Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках
Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках

Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина приехал на отдых вместе с семьёй. По данным СМИ, в прошлом задержанный был капитаном ВСУ, а также служил в СБУ. Российская сторона, однако, раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar