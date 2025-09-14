Смерти в спецназе: Рассекречена роль Польши в подрыве «Северных потоков»

Шмидт уточнил, что за последние полтора года при странных обстоятельствах погибли шесть или семь военнослужащих высокого ранга из этого спецназа. Смерти при этом были очень необычными, однако прокуратура квалифицировала их как самоубийства. В качестве примера он привёл случай, когда офицер якобы сначала убил членов своей семьи, включая детей, а затем покончил с собой. По мнению Шмидта, это «похоже на классическое заметание следов», то есть диверсантов, участвовавших в подрыве газопровода, просто устранили.