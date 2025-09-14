Смерти в спецназе: Рассекречена роль Польши в подрыве «Северных потоков»
Польский судья Шмидт обвинил Варшаву в участии в подрыве Северных потоков
Польша может быть причастна к подрыву «Северных потоков», что подтверждают подозрительные смерти нескольких военнослужащих из военно-морского спецназа Formoza. В этом уверен бывший судья Административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт, получивший в Белоруссии политическое убежище.
«Есть большая вероятность, что Польша причастна к террористическому акту, связанному с «Северными потоками». Поскольку Польша имеет специальное подразделение, которое занимается диверсионными операциями в морях и океанах», — отметил собеседник NEWS.ru.
Шмидт уточнил, что за последние полтора года при странных обстоятельствах погибли шесть или семь военнослужащих высокого ранга из этого спецназа. Смерти при этом были очень необычными, однако прокуратура квалифицировала их как самоубийства. В качестве примера он привёл случай, когда офицер якобы сначала убил членов своей семьи, включая детей, а затем покончил с собой. По мнению Шмидта, это «похоже на классическое заметание следов», то есть диверсантов, участвовавших в подрыве газопровода, просто устранили.
Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина приехал на отдых вместе с семьёй. По данным СМИ, в прошлом задержанный был капитаном ВСУ, а также служил в СБУ. Российская сторона, однако, раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.