В Германии объявили Залужного руководителем операции по подрыву «Северных потоков»
Welt: Следствие в ФРГ установило, что Севпотоки подорвали по приказу Залужного
Обложка / Валерий Залужный
Следственные органы Германии установили предполагаемую причастность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к организации подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на неназванного немецкого следователя.
Согласно полученным данным, экипаж яхты «Андромеда», причастной к диверсии, действовал по прямому приказу Залужного, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании. Немецкие следователи из федеральной полиции и уголовного розыска заявили о раскрытии этого дела.
В материале отмечается, что среди спецслужб существуют разногласия относительно достоверности версии с яхтой. Часть экспертов указывает на многочисленные улики, оставленные экипажем, в то время как другие источники называют подобные выводы необоснованными и относят их к «теориям заговора». Расследование продолжается.
Напомним, что украинец, подозреваемый следствием ФРГ в организации операции по подрыву «Северных потоков», был задержан в Италии, где он отдыхал вместе с семьёй. По данным прессы, он раньше был офицером ВСУ и СБУ. В России считают слабой версию о том, что украинские диверсанты действовали самостоятельно.