Следственные органы Германии установили предполагаемую причастность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к организации подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на неназванного немецкого следователя.

Согласно полученным данным, экипаж яхты «Андромеда», причастной к диверсии, действовал по прямому приказу Залужного, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании. Немецкие следователи из федеральной полиции и уголовного розыска заявили о раскрытии этого дела.