Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 10:27

В Германии объявили Залужного руководителем операции по подрыву «Северных потоков»

Welt: Следствие в ФРГ установило, что Севпотоки подорвали по приказу Залужного

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерий Залужный

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерий Залужный

Следственные органы Германии установили предполагаемую причастность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к организации подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на неназванного немецкого следователя.

Согласно полученным данным, экипаж яхты «Андромеда», причастной к диверсии, действовал по прямому приказу Залужного, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании. Немецкие следователи из федеральной полиции и уголовного розыска заявили о раскрытии этого дела.

В материале отмечается, что среди спецслужб существуют разногласия относительно достоверности версии с яхтой. Часть экспертов указывает на многочисленные улики, оставленные экипажем, в то время как другие источники называют подобные выводы необоснованными и относят их к «теориям заговора». Расследование продолжается.

Залужный после слухов о подготовке к выборам обошёл Зеленского в рейтинге доверия
Залужный после слухов о подготовке к выборам обошёл Зеленского в рейтинге доверия

Напомним, что украинец, подозреваемый следствием ФРГ в организации операции по подрыву «Северных потоков», был задержан в Италии, где он отдыхал вместе с семьёй. По данным прессы, он раньше был офицером ВСУ и СБУ. В России считают слабой версию о том, что украинские диверсанты действовали самостоятельно.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Северный поток – 2
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar