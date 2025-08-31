Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев, обойдя главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 31 августа.

Согласно исследованию, 74% опрошенных доверяют Залужному, в то время как гипотетическая партия под его руководством лидировала бы на парламентских выборах. Опрос проводился с 21 по 23 августа методом телефонного интервью среди 1600 респондентов на подконтрольной Киеву территории Украины с погрешностью не более 2,5%.

Данные опубликованы на фоне слухов о возможной подготовке Залужного к политическим выборам. Ранее он занимал пост посла Украины в Великобритании после отставки с должности главнокомандующего ВСУ.