Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках

Евроюст не может предоставить информацию об участии организации в процессе экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявила официальный представитель агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк, сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем разглашать информацию о каких-либо расследованиях, в которых мы можем или не можем участвовать, без предварительного согласия властей», — сообщила Брейкинк, отказавшись подтвердить или опровергнуть факт поступления ходатайства об участии Евроюста в деле Кузнецова.