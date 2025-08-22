Обвиняемый по делу «Северных потоков» украинец Кузнецов отказался от экстрадиции

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по обвинению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», отказался от добровольной экстрадиции в Германию. Об этом сообщает агентство Ansa.

На заседании суда в Болонье Кузнецов заявил, что во время подрыва газопроводов находился на родине и отрицает свою причастность. Он подчеркнул, что намерен ознакомиться с обвинениями на украинском языке, а также «дистанцировался» от всех выдвинутых в его адрес подозрений.

Суд оставил его под стражей.