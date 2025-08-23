В Германии раскрыли роль задержанного украинца Кузнецова в диверсии на СП

Немецкие следственные органы установили ключевую роль задержанного в Италии украинского гражданина в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Они считают, что именно Сергей Кузнецов был главарём банды, устроившей подрыв. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на полученный ордер на арест.

«Немецкие следователи считают, что Сергей Кузнецов даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что он входил в экипаж яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — отмечается в материале телеканала.

Согласно документам, подозреваемый координировал действия международной диверсионной группы и непосредственно участвовал в подготовке взрывов.