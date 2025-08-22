Задержанный в Италии за подрыв Севпотоков украинец показал журналистам жест ВСУ
Украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрыва на газопроводах «Северный поток», показал характерный военный жест во время судебного заседания в Италии. Три поднятых пальца широко известны среди украинских военных, они символизируют либо национальную принадлежность, либо победу. Об этом сообщает Bild.
«Правоохранители вели подозреваемого в наручниках из внутреннего двора в главное здание. Тогда украинец сделал жест рукой в сторону журналистов», — пишет газета.
Сергей Кузнецов был задержан итальянской полицией по запросу немецких властей, когда находился на территории Италии вместе с семьёй. До сих пор остается неясным, каким образом украинская сторона оказалась вовлечённой в этот международный скандал, связанный с нарушением целостности стратегических европейских газовых магистралей.
После взрыва газопровода немецкое следствие выдвинуло версию об участии в диверсии «украинского дайвера». Однако президент России Владимир Путин прямо обвинил в организации этого нападения спецслужбы Соединённых Штатов, добавив, что Евросоюз осведомлён об этой правде, но сознательно её игнорирует. 21 августа появилась информация о задержании в Италии человека, предположительно причастного к подрывам, который является гражданином Украины и прибыл туда на отдых.