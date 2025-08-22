Задержанный в Италии за подрыв Севпотоков украинец показал журналистам жест ВСУ

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрыва на газопроводах «Северный поток», показал характерный военный жест во время судебного заседания в Италии. Три поднятых пальца широко известны среди украинских военных, они символизируют либо национальную принадлежность, либо победу. Об этом сообщает Bild.

«Правоохранители вели подозреваемого в наручниках из внутреннего двора в главное здание. Тогда украинец сделал жест рукой в сторону журналистов», — пишет газета.