Дрожь и «‎ядерный гриб»: Мощный взрыв прогремел в британском городе, где откроют завод дронов

Мощный взрыв произошёл в промышленной зоне Groundwell Industrial Estate в британском городе Суиндон, где откроют крупнейший завод дронов. Местная полиция продолжает эвакуировать жителей, сообщает Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Фото © Х / RibereF

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Видео © Х / RibereF

«Чрезвычайные службы работают на месте серьёзного инцидента в (графстве, — Прим. Life.ru) Уилтшир после «мощного взрыва» на складе в промышленной зоне… В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом с промышленной зоной», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что вызвал дрожь земли, после чего они увидели огромный «ядерный гриб» над районом ЧП. Экстренные службы, включая полицию, пожарных и медиков, прибыли на место происшествия около 19:30 по местному времени (21:30 мск). Власти также призвали жителей близлежащих районов закрыть окна и избегать приближения к промышленной зоне из соображений безопасности. На место приехали не менее 10 пожарных и специализированных машин.

Ранее стало известно, что мощный взрыв произошёл в провинции Анталье. Сильнейший грохот услышали в одном из павильонов оптового рынка города Демре. Что именно случилось на объекте — неизвестно. Серди местных жителей, по предварительным данным, были замечены пострадавшие.