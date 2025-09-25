Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 06:06

Дрожь и «‎ядерный гриб»: Мощный взрыв прогремел в британском городе, где откроют завод дронов

Взрыв прогремел в промышленной зоне британского Суиндона, жителей эвакуируют

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Обложка © Х / RibereF

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Обложка © Х / RibereF

Мощный взрыв произошёл в промышленной зоне Groundwell Industrial Estate в британском городе Суиндон, где откроют крупнейший завод дронов. Местная полиция продолжает эвакуировать жителей, сообщает Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Фото © Х / RibereF

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Фото © Х / RibereF

Мощный взрыв в промышленной зоне британского Суиндона. Видео © Х / RibereF

«Чрезвычайные службы работают на месте серьёзного инцидента в (графстве, — Прим. Life.ru) Уилтшир после «мощного взрыва» на складе в промышленной зоне… В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом с промышленной зоной», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что вызвал дрожь земли, после чего они увидели огромный «ядерный гриб» над районом ЧП. Экстренные службы, включая полицию, пожарных и медиков, прибыли на место происшествия около 19:30 по местному времени (21:30 мск). Власти также призвали жителей близлежащих районов закрыть окна и избегать приближения к промышленной зоне из соображений безопасности. На место приехали не менее 10 пожарных и специализированных машин.

В столице Норвегии прогремел мощный взрыв
В столице Норвегии прогремел мощный взрыв

Ранее стало известно, что мощный взрыв произошёл в провинции Анталье. Сильнейший грохот услышали в одном из павильонов оптового рынка города Демре. Что именно случилось на объекте — неизвестно. Серди местных жителей, по предварительным данным, были замечены пострадавшие.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar