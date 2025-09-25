Стали известны подробности мега-взрыва в промзоне на юго-западе Англии
Bristol Post: Эпицентром взрыва в британском Суиндоне стала типография
Эпицентром взрыва, который прогремел этим утром в британском городе Суиндон, стала типографская компания ESP Smile. Об этом сообщает Bristol Post.
По данным издания, ударная волна ощущалась в соседних зданиях. В результате десятки домов остались без электричества, однако позже подачу энергии удалось восстановить.
Ранее Sky News передавал, что полиция эвакуировала жителей близлежащих кварталов после ЧП в промзоне. Причины взрыва выясняются.
Суиндон расположен к западу от Лондона и известен как один из крупнейших промышленных центров юга Англии. В городе находятся предприятия автомобильной, машиностроительной и печатной промышленности. Из-за высокой концентрации промзон время от времени там фиксируются аварии и пожары, поэтому власти уделяют особое внимание вопросам промышленной безопасности.
