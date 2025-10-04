Пермского школьника арестовали за попытку теракта на железной дороге
В Перми суд арестовал 15-летнего подростка за поджог на железной дороге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ozgur_oral
В Перми 15-летнего подростка арестовали по подозрению в попытке совершения террористического акта возле железной дороги. О вынесении соответствующего решения сообщил Дзержинский районный суд города.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу несовершеннолетнего пермяка до 1 декабря 2025 года. Подростку предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
Суд установил, что несовершеннолетний совершил поджог металлического шкафа, предназначенного для батарей, в непосредственной близости от железнодорожного полотна. К счастью, внутри шкафа не было оборудования сигнализации, что смягчило потенциальный ущерб. Заметив приближающихся свидетелей и опасаясь ответственности, подросток покинул место происшествия.
При вынесении вердикта суд принял во внимание отрицательную характеристику из образовательного учреждения, склонность к бродяжничеству и девиантному поведению. Более того, подросток уже ранее совершал противоправные действия. По этой причине прошение защиты о более мягкой меры пресечения было отклонено.
Ранее сообщалось, что в Москве суд заключил под стражу 15-летнего подростка, устроивший поджог на железной дороге за незначительное денежное вознаграждение от незнакомца. Несовершеннолетнего обвиняют в совершении теракта, его заключили под стражу.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.