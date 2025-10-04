Пермского школьника арестовали за попытку теракта на железной дороге

В Перми 15-летнего подростка арестовали по подозрению в попытке совершения террористического акта возле железной дороги. О вынесении соответствующего решения сообщил Дзержинский районный суд города.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу несовершеннолетнего пермяка до 1 декабря 2025 года. Подростку предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Суд установил, что несовершеннолетний совершил поджог металлического шкафа, предназначенного для батарей, в непосредственной близости от железнодорожного полотна. К счастью, внутри шкафа не было оборудования сигнализации, что смягчило потенциальный ущерб. Заметив приближающихся свидетелей и опасаясь ответственности, подросток покинул место происшествия.

При вынесении вердикта суд принял во внимание отрицательную характеристику из образовательного учреждения, склонность к бродяжничеству и девиантному поведению. Более того, подросток уже ранее совершал противоправные действия. По этой причине прошение защиты о более мягкой меры пресечения было отклонено.

