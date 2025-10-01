Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 06:55

Подростки готовили теракты на железной дороге и массовые убийства в 4 регионах России

ФСБ и СКР задержали подростков из 4 регионов России за подготовку терактов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan H Andersen

Следственный комитет России совместно с ФСБ пресёк ряд преступлений террористического характера, в которых оказались вовлечены несовершеннолетние. В Челябинской, Оренбургской и Брянской областях, а также в Республике Башкортостан задержаны подростки, большинству из которых предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах и пропаганде терроризма, участии в признанных террористических объединениях и приготовлении к теракту. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, влияние на детей оказывали пользователи в мессенджерах. Так, 14‑летняя жительница Башкортостана вела пропагандистскую переписку и распространяла материалы о планах массовых убийств в школах Благовещенска. В Оренбургской области 15‑летний подросток переписывался с участниками международного движения и обещал за вознаграждение поджигать, портить имущество и наносить неонацистские граффити.

В Брянске несовершеннолетний администратор телеграм‑канала разместил видео с признаками оправдания запрещённой организации. В Челябинской области трое подростков, получив инструкции через мессенджер, попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге — нападения были пресечены.

«По ходатайству органов следствия в отношении всех перечисленных фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества. По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ задержала 18-летнего россиянина, который вербовал подростков для совершения поджогов на железных дорогах по указу кураторов с Украины. Его подозревают в государственной измене.

