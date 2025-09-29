Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 11:25

Украинский спецназовец задержан в российском регионе

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали сержанта украинского спецназа

Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов/URA.RU

Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов/URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали на территории Ростовской области уроженца Мариуполя, обвиняемого в участии в террористическом сообществе. Данное заявление сделала пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанный ранее добровольно вступил в одно из украинских военизированных националистических объединений. Его мотивацией стали как идеологические соображения, так и желание улучшить своё материальное положение. Мужчина проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения, который который находился в селе Урзуф около Мариуполя.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

ФСБ накрыла религиозную секту с руководством в Киеве
ФСБ накрыла религиозную секту с руководством в Киеве

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали женщину-повара в Севастополе. Её подозревают в подготовке отравления военнослужащих СВО, а также в сборе и передаче украинской разведке информации о дислокации кораблей Черноморского флота. Против неё возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar