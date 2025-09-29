Украинский спецназовец задержан в российском регионе

Сотрудники ФСБ задержали на территории Ростовской области уроженца Мариуполя, обвиняемого в участии в террористическом сообществе. Данное заявление сделала пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанный ранее добровольно вступил в одно из украинских военизированных националистических объединений. Его мотивацией стали как идеологические соображения, так и желание улучшить своё материальное положение. Мужчина проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения, который который находился в селе Урзуф около Мариуполя.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали женщину-повара в Севастополе. Её подозревают в подготовке отравления военнослужащих СВО, а также в сборе и передаче украинской разведке информации о дислокации кораблей Черноморского флота. Против неё возбуждено уголовное дело о государственной измене.