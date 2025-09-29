ФСБ задержала повариху из Севастополя, которая готовила отравление бойцов СВО

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину-повара, подозреваемую в сборе и передаче украинской разведке информации о дислокации кораблей Черноморского флота, а также в подготовке отравления военнослужащих. Против неё возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемая в сентябре 2023 года через WhatsApp связалась с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Она собирала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники РФ на территории Севастополя, включая фотографии кораблей Черноморского флота в бухте города.

Эти данные, по версии ФСБ, использовались ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, женщина, работая шеф-поваром, планировала отравление бойцов специальной военной операции.

Ранее в ЛНР сотрудники УФСБ России пресекли деятельность тайного объединения, связанного с иностранной структурой, расположенной в Киеве. В ходе проверки выяснилось, что в городе Кировск действовала незарегистрированная организация под названием «Церковь Христа».