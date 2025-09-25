Российский айтишник сливал ГУР координаты военных объектов и готовил убийство офицера полиции

В Мордовии силовики задержали сотрудника IT-компании, который самостоятельно через мессенджер вышел на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего начал пересылать ему координаты критически важной инфраструктуры региона, получая за это вознаграждение. Кадры задержания публикует Центр общественных связей ФСБ.

В Мордовии поймали пособника Киева. Видео © ФСБ России

«Федеральной службой безопасности РФ в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, задержанный успел передать украинской стороне данные о начальнике регионального МВД с целью организации его убийства. Возбуждено уголовное дело о госизмене, обвиняемый отправлен под стражу.

