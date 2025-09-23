ФСБ обнародовала видео допроса диверсантов, задержанных в Самарской области

ФСБ опубликовала видео допроса россиянина и его сына, задержанных в Самарской области. Их подозревают в серии диверсий, совершённых в период с 2023 по 2025 год.

Допрос украинских диверсантов, пойманных в Самарской области. Видео © ФСБ России

Один из задержанных рассказал, как вступил в контакт с украинскими спецслужбами.

«Первоначально, это было обращение в Telegram-бот. Там мне была назначена встреча после заполнения анкеты, но встреча не состоялась. После была проведена ещё одна беседа и мне предложили вернуться в Россию», — заявил мужчина.

Также на допросе диверсант признался, что сам выбирал цели для атак. При задержании он ударил себя ножом, а также заявил, что выступает «против зла», причинённого ему «системой». По данным ФСБ, задержанные признались в подрыве магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, в диверсиях на железнодорожных мостах через реки Чапаевку и Самару в 2024 году, а также в подрыве трансформаторной подстанции Куйбышевского НПЗ летом прошлого года.