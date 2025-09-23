ФСБ обнародовала видео допроса диверсантов, задержанных в Самарской области
ФСБ опубликовала видео допроса россиянина и его сына, задержанных в Самарской области. Их подозревают в серии диверсий, совершённых в период с 2023 по 2025 год.
Допрос украинских диверсантов, пойманных в Самарской области. Видео © ФСБ России
Один из задержанных рассказал, как вступил в контакт с украинскими спецслужбами.
«Первоначально, это было обращение в Telegram-бот. Там мне была назначена встреча после заполнения анкеты, но встреча не состоялась. После была проведена ещё одна беседа и мне предложили вернуться в Россию», — заявил мужчина.
Также на допросе диверсант признался, что сам выбирал цели для атак. При задержании он ударил себя ножом, а также заявил, что выступает «против зла», причинённого ему «системой». По данным ФСБ, задержанные признались в подрыве магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, в диверсиях на железнодорожных мостах через реки Чапаевку и Самару в 2024 году, а также в подрыве трансформаторной подстанции Куйбышевского НПЗ летом прошлого года.
Напомним, ранее стало известно, что в Самарской области силовики задержали отца и сына, которые работали на Киев. Один из мужчин рассказал, что в период с 2023 по 2025 год участвовал в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. В 2022 году, находясь за рубежом, он был завербован украинскими службами через Telegram и согласился на безвозмездное сотрудничество. Впоследствии он втянул в преступную деятельность собственного отца.
Обложка © ФСБ России