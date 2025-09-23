Интервидение
23 сентября, 07:02

В Самарской области задержали семью диверсантов, работавших на Киев

ФСБ задержала отца и сына в Самарской области за диверсии по заказу Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

ФСБ России совместно с Росгвардией пресекла деятельность двух жителей Самарской области, подозреваемых в серии диверсий на транспортных и нефтегазовых объектах региона. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные готовили подрыв железнодорожного моста через реку Самару. В их тайнике и квартире обнаружили 13,5 килограмма взрывчатых веществ, компоненты для изготовления самодельных устройств и три квадрокоптера. Следствие установило, что молодой человек ещё в 2022 году выехал за рубеж, где через Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к сотрудничеству.

Вернувшись в Россию, он привлёк к преступной деятельности своего отца. На допросе они признались в подрывах газопровода и железнодорожных мостов, а также атаке на трансформаторную подстанцию нефтеперерабатывающего завода. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Рассматривается вопрос о дополнительных обвинениях в диверсии, госизмене и участии в деятельности террористической организации. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее ФСБ сообщала о задержании в Астрахани выходца одной из стран Северной Африки. Он был зарегистрирован и проживал на территории России, но при этом сотрудничал с украинской военной разведкой. Сейчас иностранец находится под стражей.

Милена Скрипальщикова
