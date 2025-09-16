ФСБ задержала в Новосибирске женщину за диверсию на Транссибе по заданию Украины

В Новосибирске задержана гражданка России, подозреваемая в диверсии на участке Транссибирской магистрали по указанию украинских спецслужб. Женщина заключена под стражу. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

В августе подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство и заложила его на железнодорожных путях, после чего привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру телефона и направила запись куратору в качестве отчета, рассчитывая на вознаграждение.

В ФСБ уточнили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Также проверяется наличие признаков государственной измены (ст. 275 УК РФ) и незаконного изготовления взрывчатых веществ и устройств (ст. 223.1 УК РФ).