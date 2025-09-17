Владимир Путин
17 сентября, 06:53

В Астрахани ФСБ задержала африканца за шпионаж для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании выходца из североафриканского государства по обвинению в работе на украинскую военную разведку. Данная информация была распространена Центром общественных связей ФСБ.

Как пояснили в ЦОС, сотрудники ведомства противоправная деятельность иностранного гражданина, который был официально зарегистрирован и проживал на территории Астрахани. В настоящее время данный человек задержан.

По сведениям спецслужбы, иностранец через мессенджер Telegram наладил и поддерживал стабильный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ФСБ утверждают, что по указанию своего куратора задержанный занимался сбором и передачей информации о военных объектах и критически важных инфраструктурных точках Астрахани. Эти сведения, как предполагается, предназначались для использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление других возможных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

В ФСБ также отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете, социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp, потенциальных исполнителей для организации терактов и диверсий. Их целью называется нанесение ущерба России. В ведомстве призвали граждан проявлять бдительность и, по возможности, избегать общения в указанных мессенджерах с незнакомыми людьми.

Ранее ФСБ и СК задержали группу спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей. Life.ru публиковал видео задержания.

Никита Никонов
