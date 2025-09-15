СК показал видео задержания группы спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд

Следственный комитет опубликовал видео задержания преступной группы, участники которой вывели из России более 2,5 млрд рублей и перечисляли деньги для украинских вооружённых формирований. Пятеро фигурантов задержаны, один объявлен в международный розыск.

Задержание группы, вывезшей из РФ 2,5 млрд и спонсировавшей ВСУ. Видео © Telegram / Следком / ЦОС ФСБ России

«Пресечена деятельность членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Участники группы совершили около 500 банковских переводов на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Двое фигурантов систематически перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки ВСУ и предоставляли транспортные средства, которые затем использовались для террористической деятельности на территории России. В отношении всех избраны меры пресечения, продолжается расследование для установления других фигурантов и всех обстоятельств совершённых преступлений.