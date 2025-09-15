Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 07:25

СК показал видео задержания группы спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд

Задержание группы, вывезшей из РФ 2,5 млрд и спонсировавшей ВСУ. Обложка © Telegram / Следком

Задержание группы, вывезшей из РФ 2,5 млрд и спонсировавшей ВСУ. Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет опубликовал видео задержания преступной группы, участники которой вывели из России более 2,5 млрд рублей и перечисляли деньги для украинских вооружённых формирований. Пятеро фигурантов задержаны, один объявлен в международный розыск.

Задержание группы, вывезшей из РФ 2,5 млрд и спонсировавшей ВСУ. Видео © Telegram / Следком / ЦОС ФСБ России

«Пресечена деятельность членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Участники группы совершили около 500 банковских переводов на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Двое фигурантов систематически перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки ВСУ и предоставляли транспортные средства, которые затем использовались для террористической деятельности на территории России. В отношении всех избраны меры пресечения, продолжается расследование для установления других фигурантов и всех обстоятельств совершённых преступлений.

До 14 лет колонии получили члены ОПГ, укравшие 50 млн рублей со счетов умерших россиян
До 14 лет колонии получили члены ОПГ, укравшие 50 млн рублей со счетов умерших россиян

Ранее сообщалось, что 15 сентября была обезврежена организованная преступная группа, которая вывела из России более 2,5 млрд рублей и перечисляла эти средства для поддержки украинских вооружённых формирований. Пятеро участников задержаны, а организатор — гражданин Латвии — объявлен в международный розыск.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФСБ России
  • СК РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar