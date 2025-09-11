До 14 лет колонии получили члены ОПГ, укравшие 50 млн рублей со счетов умерших россиян
Участники ОПГ в Москве получили до 14 лет колонии за кражу 50 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /wisely
Московский суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, похитившим 50 миллионов рублей со счетов умерших граждан через онлайн-банкинг. Данное заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Бутырским судом Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на дистанционном хищении денежных средств со счетов российских граждан», — говорится в сообщении.
Преступники получили сроки лишения свободы от 6 до 14 лет, а также штрафы до 400 тысяч рублей. Их признали виновными по целому ряду статей УК РФ, включая кражу, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное получение банковской тайны и организацию преступного сообщества.
Суд установил, что в группу входили сотрудники сотовых операторов и финансовых учреждений, которые узнавали о смерти клиентов, перевыпускали их сим-карты и получали доступ к банковским счетам. Преступления совершались в Москве, Московской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе.
Ранее сообщалось, что в Иркутске приговорили к тюремному заключению 18 членов преступной группы. Они предлагали девушкам высокооплачиваемую работу через социальные сети, после чего вовлекали их в незаконную деятельность.