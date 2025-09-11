До 14 лет колонии получили члены ОПГ, укравшие 50 млн рублей со счетов умерших россиян

Московский суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, похитившим 50 миллионов рублей со счетов умерших граждан через онлайн-банкинг. Данное заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Бутырским судом Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на дистанционном хищении денежных средств со счетов российских граждан», — говорится в сообщении.

Преступники получили сроки лишения свободы от 6 до 14 лет, а также штрафы до 400 тысяч рублей. Их признали виновными по целому ряду статей УК РФ, включая кражу, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное получение банковской тайны и организацию преступного сообщества.

Суд установил, что в группу входили сотрудники сотовых операторов и финансовых учреждений, которые узнавали о смерти клиентов, перевыпускали их сим-карты и получали доступ к банковским счетам. Преступления совершались в Москве, Московской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе.