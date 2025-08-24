Организатор ОПГ, похищавшей деньги у бойцов СВО в Шереметьево, попросился на фронт
РИАН: Организатор ОПГ, похищавшей деньги у бойцов СВО, попросился на фронт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8
Алексей Кабочкин, предположительно возглавлявший группировку, обвиняемую в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, заявил о своем намерении отправиться на фронт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе расследования.
«Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК «Создание преступного сообщества или преступной организации» это маловероятно», — сказал собеседник агентства.
Удивительно, но, по словам источника, ещё один участник ОПГ хочет попасть на передовую, где находится его брат. Собеседник агентства утверждает, что предполагаемый преступник «очень возмущён» тем, что ему не позволяют уехать в зону СВО.
Задержанная в аэропорту «Шереметьево» ОПГ, обманывавшая участников СВО, применяла различные схемы вымогательства. В состав группы входили люди разных профессий: таксисты, спортсмены, а также сотрудники ППС, которые предоставляли информацию о прибывающих военнослужащих. По делу задержано около 30 человек, а потерпевшими признаны 18 бойцов СВО. Ранее сообщалось, что по делу о кражах у военнослужащих разыскивают четырёх членов ОПГ.