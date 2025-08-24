По делу о кражах у участников СВО в Шереметьево разыскивают четырёх членов ОПГ

Несколько членов организованной преступной группы, систематически похищавшей средства у участников СВО в аэропорту Шереметьево, скрылись. В материалах указано, что следствию необходимо установить местонахождение четырёх участников, заочно предъявить им обвинения и определить меры пресечения.

Также сообщается, что как минимум один из разыскиваемых фигурантов был задержан и помещён под арест. Собеседник РИА «Новости», осведомлённый о ходе расследования, отметил, что некоторые из скрывшихся подозреваемых уже заочно арестованы.

По делу арестовано около 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина и других участников преступного сообщества. Следствие установило, что фигуранты похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево, совершая кражи, вымогательства и мошеннические действия.