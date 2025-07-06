Обвиняемым в хищении средств у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест
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Фигурантам дела о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево продлили арест. Такое решение принял Басманный суд российской столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Суд поддержал ходатайство следствия, продлив меру пресечения обвиняемым по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. В числе тех, чей арест продлён, оказался один из ключевых организаторов аферы — Алексей Кабочкин.
Напомним, что в деле о хищениях средств, предназначенных для участников СВО, уже фигурируют 23 человека. Однако следствие не исключает появления новых подозреваемых. В органах отмечают, что расследование продолжается, и устанавливаются все участники преступной схемы.