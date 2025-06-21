Арестован ещё один лидер ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный суд Москвы арестовал ещё одного подозреваемого в деле о хищениях у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержан Игорь Русин, известный в криминальных кругах под прозвищем «Зелик». Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

Это уже третий арест среди организаторов данной преступной схемы. Ранее под стражу попали Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин, также обвиняемые по той же статье. В рамках дела, которое затрагивает кражу, мошенничество и создание организованной преступной группы, арестовано уже 24 человека, среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы воздушной гавани.