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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 июня, 03:22

Арестован ещё один лидер ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Наручники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Наручники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Басманный суд Москвы арестовал ещё одного подозреваемого в деле о хищениях у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержан Игорь Русин, известный в криминальных кругах под прозвищем «Зелик». Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

Это уже третий арест среди организаторов данной преступной схемы. Ранее под стражу попали Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин, также обвиняемые по той же статье. В рамках дела, которое затрагивает кражу, мошенничество и создание организованной преступной группы, арестовано уже 24 человека, среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы воздушной гавани.

Суд арестовал 6 фигурантов дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево
Суд арестовал 6 фигурантов дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево

Следствие предполагает, что полицейские, вовлечённые в эту схему, оказывали помощь таксистам в нахождении жертв среди пассажиров, участвовавших в спецоперации, чтобы впоследствии похитить их деньги. Кроме того, выяснили следователи, один из оперативников в аэропорту препятствовал попыткам потерпевших добиться возбуждения уголовных дел.

Артём Гапоненко
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