Запугивали девушек и похищали: ОПГ сутенёров осудили в Иркутске

В Иркутске 18 членов преступной группы получили тюремные сроки за создание сети интимных услуг. Они предлагали девушкам высокооплачиваемую работу через социальные сети, после чего вовлекали их в незаконную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«В Иркутской области к лишению свободы осуждены участники преступного сообщества, осуществлявшие организацию и вовлечение в занятие проституцией. <…> Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 12,5 года с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов», — говорится в сообщении.

Преступная группа была создана в 2015 году. Участники предлагали девушкам подзаработать, после чего вовлекали их в незаконную деятельность. Анкеты девушек размещались в Интернете, а встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, саунах и гостиницах. За неявку или попытку отказаться от работы организаторы применяли систему штрафов и физического наказания. К занятию проституцией были привлечены даже несовершеннолетние девушки. Деятельность банды была пресечена в 2019 году.

Подсудимые признаны виновными по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), п. «б», «в» ч. 2 ст. 241 (организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека) и п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство).