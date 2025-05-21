Милонов призвал приравнять сделки по продаже девственности к проституции
Виталий Милонов. Обложка © VK / Виталий Милонов
Депутат Виталий Милонов, занимающий пост заместителя председателя думского комитета по защите семьи, выступил с резким заявлением о необходимости уголовного преследования владельцев сайтов, где размещаются объявления о продаже девственности. В беседе с Постньюс парламентарий предложил приравнять их к организаторам притонов и привлекать к аналогичной уголовной ответственности.
Милонов также настаивает на необходимости приравнять к проституции любые сделки, связанные с куплей-продажей девственности, с последующим наказанием всех участников таких сделок — как продавцов, так и покупателей. Особое внимание депутат уделил деятельности в мессенджерах, предложив поручить борьбу с такими чатами «полиции нравов». По его словам, проведение контрольных закупок позволит быстро выявлять нарушителей.
«Что касается тематических чатов в мессенджерах, то здесь бы справилась полиция нравов. Они на раз-два вычислили бы девушек, проведя контрольную закупку. Тут неважно, совершеннолетние или нет — они занимаются проституцией, и для таких необходимо общественное порицание», — пояснил Милонов, подчеркнув, что несовершеннолетних девушек, которые пытаются втянуть граждан в преступную деятельность, тоже надо наказывать.
Ранее Виталий Милонов озвучил значительно более неоднозначную идею, предложив полностью запретить в России танцы на пилоне и клубы, где этим занимаются. Причиной для таких резких мер стал скандальный случай с курской танцевальной студией, опубликовавшей ролик с девушками в военной форме, танцующими на шестах под «Катюшу».