Милонов призвал приравнять сделки по продаже девственности к проституции

Депутат Виталий Милонов, занимающий пост заместителя председателя думского комитета по защите семьи, выступил с резким заявлением о необходимости уголовного преследования владельцев сайтов, где размещаются объявления о продаже девственности. В беседе с Постньюс парламентарий предложил приравнять их к организаторам притонов и привлекать к аналогичной уголовной ответственности.

Милонов также настаивает на необходимости приравнять к проституции любые сделки, связанные с куплей-продажей девственности, с последующим наказанием всех участников таких сделок — как продавцов, так и покупателей. Особое внимание депутат уделил деятельности в мессенджерах, предложив поручить борьбу с такими чатами «полиции нравов». По его словам, проведение контрольных закупок позволит быстро выявлять нарушителей.