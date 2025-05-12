«Не имеет права существовать»: Милонов потребовал запретить танцы на шестах в России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с резким заявлением, предложив ввести полный запрет на танцы на пилоне и деятельность соответствующих клубов в России. Об этом сообщает kp.ru.

Поводом стал резонансный случай в Курске, где девушки выложили видео с танцами на шестах под песню «Катюша».

По мнению Милонова, подобные танцевальные направления не имеют ничего общего с традиционной российской культурой. Он назвал «танцы на палках» явлением, совершенно чуждым для нашей страны.

Депутат подчеркнул необходимость жёсткого ограничения, вплоть до полного искоренения таких увлечений, ссылаясь на их неприкрытую аморальность.

«Оно не имеет права существовать в открытом пространстве, поэтому надо запретить к чертям собачьим все эти ассоциации танцев на шестах, все эти тверкклубы – это неприлично. И публично танцевать подобного рода вещи у нас в России считается недопустимым», — добавил Милонов.