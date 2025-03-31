Милонов призвал жёстче контролировать тюремные браки и не плодить «ждуль»

Заключение брака с мужчинами, отбывающими тюремное заключение, следует держать на контроле из-за огромного количества инцидентов с мошенничеством. Об этом заявил Life.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он уточнил, что в ряде случаев люди вступают в отношения до тюремного заключения одного из партнёров, а затем принимают решение о бракосочетании, чтобы доказать верность. Однако таких случаев значительно меньше по сравнению с инцидентами, когда заключённые намеренно втираются в доверие к влюблённым женщинам и вынуждают пересылать им значительные суммы денег. Именно поэтому ситуацию следует держать под контролем.

Здесь, наверное, могла бы помочь некая цензура. Ведь свободного обмена сообщениями в местах лишения свободы нет. Нужно понимать, что люди, переступившие черту закона и не желающие исправляться, могут продолжать противоправную деятельность. Если администрация тюрьмы или колонии видит, что идёт подозрительная переписка, нужно уведомлять женщину. Виталий Милонов Депутат Госдумы

Кроме того, депутат предложил активно просвещать женщин о серьёзности процесса вступления в брак с заключённым. Также важно организовывать встречи, чтобы женщина увидела своего «возлюбленного» вживую, а не судила о его личности исключительно по переписке. Это должно помочь в пресечении обмана и мошенничества наравне с фильтрацией переписок в тюрьме, считает Милонов.

Он уточнил, что полностью исключить подобные случаи не удастся. Однако предпринимать действия в борьбе с подобными явлениями необходимо.

«Я считаю, что тюремные браки — это ненормально, противоестественно, их не должно быть. Люди друг друга не знают, общаются только по переписке, которая непонятно как проходит. Лучше дать человеку возможность выйти из тюрьмы, и тогда никаких ограничений не будет», — подытожил депутат.