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31 марта, 08:55

Милонов призвал жёстче контролировать тюремные браки и не плодить «ждуль»

Милонов: Нужно строже контролировать переписки и браки россиянок с заключёнными

Заключение браков с заключёнными в РФ предложили пресекать для минимизации инцидентов с мошенничеством. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Заключение браков с заключёнными в РФ предложили пресекать для минимизации инцидентов с мошенничеством. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Заключение брака с мужчинами, отбывающими тюремное заключение, следует держать на контроле из-за огромного количества инцидентов с мошенничеством. Об этом заявил Life.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он уточнил, что в ряде случаев люди вступают в отношения до тюремного заключения одного из партнёров, а затем принимают решение о бракосочетании, чтобы доказать верность. Однако таких случаев значительно меньше по сравнению с инцидентами, когда заключённые намеренно втираются в доверие к влюблённым женщинам и вынуждают пересылать им значительные суммы денег. Именно поэтому ситуацию следует держать под контролем.

Здесь, наверное, могла бы помочь некая цензура. Ведь свободного обмена сообщениями в местах лишения свободы нет. Нужно понимать, что люди, переступившие черту закона и не желающие исправляться, могут продолжать противоправную деятельность. Если администрация тюрьмы или колонии видит, что идёт подозрительная переписка, нужно уведомлять женщину.

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

Здесь, наверное, могла бы помочь некая цензура. Ведь свободного обмена сообщениями в местах лишения свободы нет. Нужно понимать, что люди, переступившие черту закона и не желающие исправляться, могут продолжать противоправную деятельность. Если администрация тюрьмы или колонии видит, что идёт подозрительная переписка, нужно уведомлять женщину.
Здесь, наверное, могла бы помочь некая цензура. Ведь свободного обмена сообщениями в местах лишения свободы нет. Нужно понимать, что люди, переступившие черту закона и не желающие исправляться, могут продолжать противоправную деятельность. Если администрация тюрьмы или колонии видит, что идёт подозрительная переписка, нужно уведомлять женщину.

Кроме того, депутат предложил активно просвещать женщин о серьёзности процесса вступления в брак с заключённым. Также важно организовывать встречи, чтобы женщина увидела своего «возлюбленного» вживую, а не судила о его личности исключительно по переписке. Это должно помочь в пресечении обмана и мошенничества наравне с фильтрацией переписок в тюрьме, считает Милонов.

Он уточнил, что полностью исключить подобные случаи не удастся. Однако предпринимать действия в борьбе с подобными явлениями необходимо.

«Я считаю, что тюремные браки — это ненормально, противоестественно, их не должно быть. Люди друг друга не знают, общаются только по переписке, которая непонятно как проходит. Лучше дать человеку возможность выйти из тюрьмы, и тогда никаких ограничений не будет», — подытожил депутат.

«Ждули» под присмотром: В России нашли повод для проверок матерей, связавших жизнь с заключёнными
«Ждули» под присмотром: В России нашли повод для проверок матерей, связавших жизнь с заключёнными

А ранее Life.ru сообщал, что общественное движение «Россия православная» выступило с предложением усилить контроль за семьями, где матери воспитывают детей и находятся в браке с заключёнными. Это, как ожидается, поможет сократить количество неблагополучных семей и обезопасить несовершеннолетних.

Екатерина Хмелева
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