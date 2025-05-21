«Скатертью дорога»: В Госдуме высказались о недвижимости иноагентов в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что законопроект об аресте и последующем изъятии имущества у лиц, сбежавших из России и нарушивших интересы страны за границей, может быть принят в окончательном третьем чтении до начала депутатских каникул. Сам парламентарий призвал побыстрее лишить иноагентов недвижимости на «нелюбимой родине».

«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а своё имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдёт, надо помочь им избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — подчеркнул депутат ГД в интервью NEWS.ru.

Милонов дополнил, что для страны, чем быстрее будут изымать имущество иноагентов, тем лучше.