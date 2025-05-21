«Скатертью дорога»: В Госдуме высказались о недвижимости иноагентов в России
Депутат Милонов призвал побыстрее лишить иноагентов недвижимости в России
Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина
Депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что законопроект об аресте и последующем изъятии имущества у лиц, сбежавших из России и нарушивших интересы страны за границей, может быть принят в окончательном третьем чтении до начала депутатских каникул. Сам парламентарий призвал побыстрее лишить иноагентов недвижимости на «нелюбимой родине».
«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а своё имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдёт, надо помочь им избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — подчеркнул депутат ГД в интервью NEWS.ru.
Милонов дополнил, что для страны, чем быстрее будут изымать имущество иноагентов, тем лучше.
Ранее Виталий Милонов объяснил, почему Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом. Народная артистка СССР, сбежавшая из России после начала СВО, до сих пор не включена в реестр иностранных агентов, потому что она напрягла оставшиеся в нашей стране связи, уверен парламентарий.