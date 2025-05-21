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Регион
21 мая, 08:37

«Скатертью дорога»: В Госдуме высказались о недвижимости иноагентов в России

Депутат Милонов призвал побыстрее лишить иноагентов недвижимости в России

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что законопроект об аресте и последующем изъятии имущества у лиц, сбежавших из России и нарушивших интересы страны за границей, может быть принят в окончательном третьем чтении до начала депутатских каникул. Сам парламентарий призвал побыстрее лишить иноагентов недвижимости на «нелюбимой родине».

«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а своё имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдёт, надо помочь им избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — подчеркнул депутат ГД в интервью NEWS.ru.

Милонов дополнил, что для страны, чем быстрее будут изымать имущество иноагентов, тем лучше.

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Ранее Виталий Милонов объяснил, почему Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом. Народная артистка СССР, сбежавшая из России после начала СВО, до сих пор не включена в реестр иностранных агентов, потому что она напрягла оставшиеся в нашей стране связи, уверен парламентарий.

Борис Эльфанд
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