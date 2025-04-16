Почему Пугачёву до сих пор не признали иноагентом: Милонов раскрыл правду

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, сбежавшая из России после начала СВО, до сих пор не включена в реестр иностранных агентов, потому что она напрягла оставшиеся в нашей стране связи. Этим мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что сам бы давно признал Примадонну иноагентом и лишил бы регалий.

«Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и до начала СВО она вполне себя комфортно чувствовала в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать её и войти в её положение», — отметил Милонов в беседе с NEWS.ru.