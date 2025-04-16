Почему Пугачёву до сих пор не признали иноагентом: Милонов раскрыл правду
Депутат ГД Милонов: Пугачёву до сих пор не признали иноагентом из-за её связей
Алла Пугачёва. Фото © Агентство «Москва» / Авилов Александр
Народная артистка СССР Алла Пугачёва, сбежавшая из России после начала СВО, до сих пор не включена в реестр иностранных агентов, потому что она напрягла оставшиеся в нашей стране связи. Этим мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что сам бы давно признал Примадонну иноагентом и лишил бы регалий.
«Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и до начала СВО она вполне себя комфортно чувствовала в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать её и войти в её положение», — отметил Милонов в беседе с NEWS.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что построенный с нарушением закона особняк Пугачёвой находится под угрозой сноса. По словам риелтора, дача звезды на Истре слишком близко расположена к территории водоохранной зоны, однако раньше «из уважения к ней глаза закрывали на многое».