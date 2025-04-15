Как Алла Пугачёва владела Киркоровым и что стало с её бизнесом в России Очередной день рождения Аллы Пугачёвой проходит скромнее предыдущего. Возможно, Примадонна уже не может себе позволить пышные торжества. Тем не менее, как выяснил Life.ru, артистка продолжает зарабатывать в России. Что у неё осталось? 15 апреля, 13:52 15 апреля Пугачёвой исполнилось 76 лет. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Щербак, Вадим Тараканов

День рождения Аллы Пугачёвой в этом году проходит тише обычного — даже в российской прессе певицу почти не вспоминают. Лишь общественники пожелали бывшей примадонне оставаться за рубежом. Похоже, охлаждение произошло на фоне яркой русофобской позиции артистки, особенно после событий годичной давности, когда Пугачёва отмолчалась по поводу теракта в «Крокусе».

В соцсетях бывшую примадонну поздравили дочь Кристина Орбакайте и муж Максим Галкин*, а вот предыдущий супруг Филипп Киркоров игнорирует дату уже второй раз подряд. Свежих фотографий с праздника в красивых локациях никто из близких Пугачёвой пока не выкладывал. Возможно, чтобы встретить праздник с привычным для себя размахом, который бы позже обсуждала вся Россия, у давно не выходившей на сцену артистки уже просто не хватает средств.

Пугачёва уехала из России с началом СВО и с тех пор избавилась почти от всех своих бизнес-активов. Последнее — ООО «АБП» с деятельностью в сфере радиовещания — было ликвидировано в апреле 2023 года. На сегодняшний день активно только её ИП с основной деятельностью в сфере художественного творчества.

В Сети заметили, что фотография, которую выложил Максим Галкин* по случаю дня рождения супруги, — прошлогодняя. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Чем занимается ИП Пугачёвой

Впрочем, похоже, именно под его крышу Алла Борисовна завела весь возможный доход, который ранее приносили 11 компаний: в профиле деятельности индивидуальная предпринимательница указала 26 пунктов ОКВЭД, большинство из которых соответствуют специализации бывших фирм.

Согласно пунктам, ИП Пугачёва может заниматься ресторанным бизнесом, рекламой, изданием книг и журналов, производством обуви, фильмов и видеопрограмм, образованием детей и взрослых, организовывать отдых и развлечения, торговать мебелью, осветительными приборами, растительными маслами и хлебобулочными изделиями.

Среди указанных есть такой экзотический для артистки, как «аренда, лизинг железнодорожного транспорта и оборудования». Это не что иное, как отдельный VIP-вагон, который не очень любившая летать певица арендовала. Судя по публикациям СМИ, по крайней мере до 2019 года артистка пользовалась им довольно часто. Сейчас, скорее всего, от этой роскоши остались лишь воспоминания и пометка в ОКВЭД.

Список возможностей ИП Аллы Пугачёвой впечатляет. Фото © Спарк

Пугачёва также указывала деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания и управления собственным недвижимым имуществом. Возможно, это как раз один из сохранившихся источников дохода — речь идёт о квартире Аллы Пугачёвой в самом центре Москвы в арбатских переулках рядом с метро «Кропоткинская».

Здесь находится ЖК «Филипповский», в котором артистке принадлежит пентхаус площадью 304 квадратных метра. Рыночная стоимость подобного жилья сейчас может составлять более 300 млн рублей. Скорее всего, жильё сдаётся в аренду через ИП артистки — снять подобные хоромы арендатору обойдётся примерно в миллион рублей.

Ещё одним «рабочим» пунктом для извлечения дохода в России может быть указанный ею «капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний».

Как Пугачёва зарабатывает на своём имени

Кроме этого в России женщине, которая поёт, всё ещё принадлежат права на товарные знаки. Среди них — «Алла Пугачёва» в русском и латинском написании и (по крайней мере, ещё совсем недавно) «Примадонна».

ЖК «Филипповский», где владеет квартирой Алла Пугачёва. Фото © filippovskij.ru

На своём имени певица зарабатывает с 2019 года, предоставив его одной известной обувной компании. Под брендом Alla Pugachova коммерсанты выпускали линейку обуви, а позже, когда ситуация с артисткой в общественном поле начала накаляться, сократили полное название до инициалов — AP.

Несколько лет назад в столице ходили упорные слухи, что певица имеет отношение к производителю. Из-за этого пресс-служба фирмы даже выпустила опровержение, заявив, что сотрудничество осуществляется «только в юридическом поле — в рамках работы по лицензионному соглашению на товарный знак AP».

Однако указанные в ОКВЭД ИП Пугачёва пункты про производство и торговлю обувью на фоне «капиталовложений в уставные капиталы» и «венчурных инвестиций» теперь смотрятся двояко.

Список товарных знаков, которыми владела Алла Пугачёва. Фото © Спарк

Как Филипп Киркоров принадлежал Пугачёвой

Забавно, кстати, что среди прочих товарных знаков, владельцем которых была Алла Пугачёва, есть и «Филипп Киркоров». Права на марку у певицы сохранялись аж до лета 2016 года — её она передала бывшему мужу спустя 11 лет после развода. Спустя два года «король эстрады» зарегистрировал ещё одну марку с этим именем в двух вариантах написания — по-русски и латиницей.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов Вернётся ли Пугачёва в Россию? 0 Вряд ли, она же не бросит за границей Галкина* Вернётся с детьми в Москву, а мужа будет иногда навещать за границей Я не слежу за жизнью Пугачёвой, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов