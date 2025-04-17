«Западная биполярка»: Милонов ответил на обращение актёра Ван Дамма к Путину

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что актёр Жан-Клод Ван Дамм должен заниматься творчеством, а политику и дипломатию оставить профессионалам, отреагировав на обращение актёра к президенту России Владимиру Путину. По словам парламентария, на Западе неправильно понимают, кто чем должен заниматься.

«Мне кажется, всё дело в некой биполярке западной внешней политики, западных ценностей, которые позволяют любому человеку иметь убеждение в том, что он тоже не хуже других, не хуже министров может справиться с функциями дипломатии. Всё-таки давайте оставим дипломатию профессиональным дипломатам, а политические решения — лидерам государств», — призвал Милонов в интервью «Газете.ru».

По его словам, Ван Дамм, будучи известным актёром, «несмотря на некоторые конфузные ситуации», может реализовать свои способности в творческой и культурной сфере. Депутат уверен, что кинозвезда могла бы «проявить себя с самой хорошей стороны» в том, в чём разбирается.