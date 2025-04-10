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10 апреля, 11:14

«Абсурдно и нелепо»: Агент Ван Дамма ответил на обвинения в его причастности к секс-торговле

Агент Ван Дамма опроверг информацию о том, что актёр причастен к торговле людьми

Жан-Клод Ван Дамм. Обложка © ТАСС / Zuma

Жан-Клод Ван Дамм. Обложка © ТАСС / Zuma

Представитель актёра Жан-Клода Ван Дамма, Патрик Гоавек, назвал обвинения в адрес артиста, связанные с использованием сексуальных услуг несовершеннолетних, предоставленных преступной сетью по торговле людьми в Румынии, абсурдными и безосновательными. Он подчеркнул, что ван Дамм не мог такого совершить.

«Нам стало известно о статьях, сообщающих о предполагаемом инциденте в Каннах с участием Жан-Клода ван Дамма. Указанные факты нелепы и надуманны... Ван Дамм не желает комментировать или подогревать эти слухи, которые столь же абсурдны, сколь и необоснованны», — сказал Гоавек, передаёт журнал People.

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Напомним, Жан-Клод Ван Дамм оказался под следствием в Румынии в связи с делом о торговле людьми. По словам адвоката одной из жертв, актёр обвиняется в том, что использовал сексуальные услуги девушек, которые стали жертвами эксплуатации. Эти инциденты якобы имели место около десяти лет назад в Каннах, где актёр обращался к услугам пяти румынских проституток. Выяснилось, что некоторые из них были несовершеннолетние.

Александра Мышляева
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