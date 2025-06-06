«Деформирует сознание»: Милонов раскрыл число женщин, которых спас от проституции

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей последовательной борьбой с проституцией, заявил о спасении большого количества женщин за годы своей деятельности. Несмотря на эти усилия, проблема организованной проституции продолжает оставаться серьёзным вызовом для российского общества. Парламентарий подчеркнул необходимость более эффективных мер противодействия этому социальному злу.

«Десяток-другой девушек на моей памяти точно есть, которые перестали этим заниматься. К сожалению, это ремесло деформирует сознание: большинство, начав, выбраться уже не может. Кто-то просто не хочет отвечать на вопросы своей совести, увлекаясь также алкоголем и запрещёнными веществами. Есть эскортницы, мечтающие о лёгких деньгах, которые им дают богатые «папики». В итоге их постигнет та же печальная судьба», — отметил Милонов в разговоре с «Абзацем».

Политик подчеркнул, что граждане, осведомлённые о проблеме нелегальной проституции, но сознательно игнорирующие её, несут моральную ответственность за судьбы пострадавших женщин. Парламентарий настаивает на ужесточении наказаний для организаторов подпольных борделей и сутенёров. Особое внимание он уделил необходимости привлекать к ответственности клиентов подобных заведений, поскольку спрос порождает предложение в этом криминальном бизнесе.